مع اقتراب ليلة رأس السنة، يستعد الكثير من المواطنين للاحتفال بتلك المناسبة من خلال الخروج والتنزه في الكثير من الأماكن التي تتسابق في تزيين مقراتها؛ لجذب الكثيرين لقضاء ليلة رأس السنة برفقة العائلة والأصدقاء المقربين منهم، ما جعل وزارة التنمية المحلية تصدر بيانا بمد مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية خلال ليلة رأس السنة.

ويبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الاحتفال بليلة رأس السنة عن مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمولات في ليلة رأس السنة، بعد إعلان وزارة التنمية المحلية مد مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن لمدة ساعة واحدة.

مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمولات في ليلة رأس السنة

وحرصت وزارة التنمية المحلية على مد مواعيد فتح وغلق المحلات لمدة ساعة ليلة رأس السنة، حتى يستطيع الراغبون في الاحتفال، الخروج، مع ضرورة فرض تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لمنع انتشاره بين المواطنين، وجاءت المواعيد كالتالي:

مواعيد غلق المحلات

تم مد العمل في المحلات لمدة ساعة، ليكون موعد غلق المحلات 11 مساء بدلا من 10 مساء، وذلك وفق المواعيد الشتوية للمحلات.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

تغلق المطاعم والكافيهات 1 صباحا، بدلا من 12 منتصف الليل، وفق المواعيد الشتوية للكافيهات والمطاعم.

مواعيد غلق البازارات

تم مد العمل في البازارات لمدة ساعة، ليكون موعد الغلق 1 صباحا بدلا من 12 منتصف الليل، وفق المواعيد الشتوية للبازارات.

وشدت وزارة التنمية المحلية على أن المحافظات مستمرة فى حملاتها لمتابعة المقاهى، كما أن هناك عقوبات صارمة يتم فرضها على مخالفي قرار منع الشيشة في المقاهي، وناشدت المواطنين أنه في حالة رؤية أحد المقاهي يسمح بتناول الشيشة يجب على الفور الإبلاغ عنه.