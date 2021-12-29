الضرائب العقارية تعلن استمرار العمل الجمعة لتحصيل القسط الثاني

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية استمرار العمل في أيام الإجازات الرسمية خلال الـ48 ساعة المقبلة، بجميع مأموريات الضرائب في جميع أنحاء الجمهورية لتحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية.

آخر مهلة لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية يوم الجمعة

وقال ناجي السرجاني المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إنه نظرا لتزامن آخر يوم في العام الحالي 2021، مع يوم الجمعة المقبل، تقرر استمرار العمل دون الحصول على الإجازة الرسمية والراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت المقبلين، خاصة أن آخر مهلة لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية يوافق يوم الجمعة 31 ديسمبر الحالي.

وأكد «السرجاني» لـ«الوطن»، أن إدارات تحصيل الضريبة العقارية سواء في المقر الرئيسي بالقاهرة أو في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، تستمر في العمل علاوة على جميع المأموريات الضريبية التابعة للمصلحة في جميع أنحاء الجمهورية.

تحصيل 1.8 مليار جنيه ضرائب عقارية خلال 3 شهور

وكشف «السرجاني» عن نجاح المصلحة في تحصيل نحو 1.8 مليار جنيه، كضرائب عقارية منذ بداية العام المالي، في الفترة من بداية يوليو الماضي وحتى 30 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته حتى عام 2014، نص على أن الضريبة العقارية تفرض على جميع العقارات المبنية على أرض مصر.

وحول القائمين على تقييم الوحدات السكنية قال المتحدث الرسمي باسم الضرائب العقارية، إن تقييم الوحدة السكنية يخضع لتقييم لجنة ثلاثية تتشكل من عضو من المصلحة، وعضو من وزارة الإسكان، بترشيح من المحافظة الكائن بها العقار والأخير يرشحه المجلس المحلي الكائن بها العقار أو الوحدة السكنية

وتبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية في نهاية الشهر الحالي بعدما بدأت تحصيل القسط الأول في شهر يونيو الماضي، بعدما سمح القانون رقم 196 لسنة 2008، بإمكانية دفع الضريبة العقارية على قسطين متساويين.