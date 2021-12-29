شقيق أحمد الفيشاوي يفجر مفاجأة: «أخويا مطلقش ندى الكامل»

كشف عمر الفيشاوي شقيق الفنان أحمد الفيشاوي تفاصيل جديدة في قصة انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخلافات والمشاكل بينهما، ولا يعرف سببها، لكنه يعرف أن هناك انفصالا حدث بينهما ولكن لم يصل إلى حد الطلاق.

إمكانية عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وأكد عمر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موضوع عودتهما من عدمه لا يعرف عنه شيء، وهو لا يحب استعراض تفاصيل الحياة الشخصية لشقيقه.

وكانت ندى الكامل، كتبت منشورا كبيرا على السوشيال ميديا، أعلنت خلاله انفصالها عن أحمد الفيشاوي، قائلة: «أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو أتركتك تعاني».

الخيانة والضرب والإهانات السبب الحقيقي وراء الانفصال

وعلم «الوطن» من مصدر مقرب من ندى، أن أحمد الفيشاوي كان يضرب ويعنف ندى الكامل، وأنها طلبت الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض، مشيرا إلى أن السبب الأساسي للطلاق هو الخيانة، وأنه كذب عليها عندما واجهته، ما جعلها تصر على طلبها.