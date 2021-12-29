ندى الكامل تعلن طلاقها من أحمد الفيشاوي: «كنت نعم الزوجة»

كشفت ندى الكامل، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها المشاهد التي ظهرا بهما في المناسبات والمهرجانات، وكتبت: « من امرأه قلبها هلك وانطفئ .. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

ندى الكامل تطلب بعدم الخوض في موضوع الطلاق

وتابعت: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي، وأسرتنا لقد عشت معك أربع سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس».

وأضافت:« وأتمنى لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة .. ولكن.. وإحقاقا للحق .. لقد أعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر .. سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

ندى الكامل: «إنها خطوط حمراء يا صديقي»

واختتمت: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».