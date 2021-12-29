مصادر تكشف تفاصيل انفصال الفيشاوي عن ندى الكامل: حاول حل الخلاف

أثارت ندى الكامل، جدلًا واسعًا خلال الدقائق القليلة الماضية، عقب إعلان انفصالها عن أحمد الفيشاوي، قبل أيام، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

سر عدم ظهور ندى الكامل مع أحمد الفيشاوي في «ريتسا»

وكشفت مصادر مُقربة من أحمد الفيشاوي، التفاصيل الكاملة للانفصال، مؤكدة لـ«الوطن»، أنّ انفصال الفيشاوي عن ندى الكامل، جرى قبل أيام، لذلك لم تظهر برفقته في العرض الخاص لفيلم «ريتسا» منذ أسبوعين، إذ تُعد هذه المناسبة الأولى التي لا يظهران فيها سويًا منذ زواجهما على مدار الأربع سنوات الماضية.

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وأوضحت المصادر، أنّ أحمد الفيشاوي، حاول مرارًا وتكرارًا لحل هذه الخلافات بينه وبين ندى الكامل، إلا أنها تمسكت بموقفها في الانفصال دون رجوع.

سمية الألفي تساند أحمد الفيشاوي في عرض «ريتسا»

وأشارت المصادر، إلى أنّ سمية الألفي حرصت على التخفيف عن نجلها أحمد الفيشاوي، إذ تحاملت على آلامها، وساندته في العرض الخاص لفيلم ريتسا، في ظهور نادر واستثنائي لها، لاسيما وأنها غائبة عن الأضواء منذ فترة طويلة.

وتابعت المصادر، أنّ أحمد الفيشاوي، وعلى غير عادته، رفض التسجيل مع القنوات آنذاك، منعًا لسؤاله عن غياب ندى الكامل، إذ دخل مسرعًا إلى قاعة العرض بعيدًا عن الكاميرات.