أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

أكدت الفنانة سمية الألفي، خبر انفصال نجلها أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، مشيرة في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إلى أنها لا تريد التدخل في الأمور الشخصية ولا تحب أن تتحدث عنها وتتمنى التوفيق لهما في حياتهما.

وعن حالتها الصحية في الوقت الحالي قالت: «أنا أفضل من الأول بكثير وبتابع مع الأطباء تطورات حالتي أول بأول».