«التموين»: نسعى لإنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك في كل محافظة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتزامه إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك في كل المحافظات التي لا يتواجد فيها فرع للجهاز، وذلك من أجل حماية حقوق المستهلكين من المواطنين في كل ربوع مصر والتوصل لحل مشاكلهم في وقت أقصر.

وزير التموين يطالب المواطنين بعدم الشراء بدون فاتورة

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بعدم شراء أي سلعة دون فاتورة شراء، قائلا: «المواطن اللي يشتري سلعة من غير فاتورة ليس من حقه أن يطالب بالضمان أو أن يلجأ للجهاز لحل مشاكله مع التجار».

وأكد علي المصيلحي، أنه جرى صرف تموين شهر يناير 2022 قبل بداية الشهر ب ٣ ايام بسبب توافر السلع، حيث بدأ الصرف اليوم الاربعاء، وبلغت نسبة الصرف نحو 3%؜ حتى الآن، وذلك بسبب توافر السلع في مخازن الجملة ومنافذ صرف التموين.

وكشف الوزير عن وصول عدد منافذ صرف التموين إلى 7 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي» و38 ألف منفذ للبدالين التمويين و1300 مجمع استهلاكي، مؤكدا أن نسبة الاحتياطي الاستراتيجي تضمن توافر السلعة في السوق ويضمن دورة توزيع متزن للسلع.

المصيلحي: إتاحة وتوافر السلع في السوق أهم أولوياتي

وذكر وزير التموين أن الأولوية التي يتحرك بها في كل قرارته هي إتاحة السلعة في السوق للمستهلك وعدم حدوث أي أزمة.

ونوه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إلى اجتماعات مكثفة سيشهدها شهر يناير 2022، من أجل تدبير سلع السوق في شهر رمضان المقبل، بسبب تزايد استهلاك المصريين في هذا الشهر بنسبة 50% عن باقي العام.