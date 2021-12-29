وزير التموين: أشكر الرئيس على دعم صعيد مصر وبناء الجمهورية الجديدة

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من دعم لصعيد مصر، معبرًا عن امتنانه لما يحدث من إنجازات في البنية الأساسية للبلد من طرق وكباري وطاقة كهربائية والاهتمام بمياه النيل، من أجل بناء جمهورية جديدة على أسس تحترم العلم.

تطوير 300 مكتب تموين

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، في مقر وزارة التموين، أنَّ المواطن المصري واحتياجاته واستقرار السوق المصري في بؤرة اهتمام الوزارة، موضحًا أنَّه خلال عام 2021 جرى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ضاربًا المثل بمراكز الخدمة المطوّرة، إلى جانب تطوير 300 مكتب تموين، فضلًا عن تطوير مكاتب السجل التجاري وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها حتى يستطيع المواطن الحصول على خدمته المطلوبة في السجل التجاري.

وأكّد المصيلحي، أنَّه جرى افتتاح 3 مكاتب مجمعة للسجل التجاري وخدمات التموين وحماية المستهلك، حتى يحصل المواطن على جميع خدمات الوزارة من مكان موحد، موضحًا أنَّ مبادرة «حياة كريمة» تقدم جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة من تضامن وتموين وسجل تجاري من مكتب واحد لضمان سهولة وصول الخدمة بطريقة مميكنة، موضحًا أنَّ هذا مفهوم جيد لرفع كفاءة الخدمة للمواطن.

إعادة شبكة توزيع السلع

ونوه المصيلحي، إلى أنَّه جرى إعادة شبكة توزيع السلع، إذ جرى افتتاح 6 آلاف و700 منفذ مشروع «جمعيتي»، فضلًا عن استهداف افتتاح 10 آلاف منفذ أخرى في مرحلة مشروع «جمعيتي» المقبلة، موضحًا أنَّه جار معاينة 6 آلاف طلب لافتتاح منافذ مشروع «جمعيتي»، فضلا عن وجود 38 ألف منفذ بدال تمويني و1300 مجمع استهلاكي من أجل إتاحة السلع للمواطنين في أكثر من منفذ توزيع.

وكشف وزير التموين، أنَّه سيجرى إتاحة فرع لجهاز حماية المستهلك في كل المحافظات، مشيرًا إلى أنّه جرى الانتهاء من ميكنة جميع شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما عدا شركة الإسكندرية التي يجرى الانتهاء من ميكنتها حاليًا.