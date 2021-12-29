وزير التموين: استكمال بيانات البطاقات إجباري.. والحذف ينتظر المخالف

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيجري خلال يناير المقبل، الإعلان عن استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريا، من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة للوزارة، بشأن عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.

وأكد وزير التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر الوزارة، أن استكمال بيانات أفراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته، وسيقر بما يتضمنه التقرير، لعدم وضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو عن ممتلكاته، ستجرى مساءلته قانونيا.

الشطب ينتظر من لا يستكمل بياناته

ونوه وزير التموين بأن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته، سيجري شطبه من منظومة الدعم، مشددا على أن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم.