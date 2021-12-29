«التموين» تعلن توزيع سلع يناير 2022 بداية من اليوم

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن البدء في صرف تموين شهر يناير 2022 بداية من اليوم، وقبل بدء الشهر بـ3 أيام، موضحا أن نسبة الصرف بلغت 2% حتى الآن، مؤكدا أن ذلك جاء بسبب إتاحة السلع وتوافرها في مخازن الجملة ومنافذ صرف التموين، التي يزيد عددها عن 40 ألف منفذ، توفر السلع التموينية للمواطنين على مستوى المحافظات.

توصيل الغاز لعدد 3200 مخبز بلدي

وأكد المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل في مقر وزارة التموين، انتهاء الوزارة من توصيل الغاز لعدد 3200 مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا عن السولار خلال عام 2021، أن إجمالي عدد المخابز البلدية في مصر 28 ألف مخبز بلدي، يوجد منها حاليا، عدد 6 آلاف مخبز يعملون بالغاز الطبيعي، كاشفا أن هذه المخابز وفرت 2 مليار جنيه، بسبب تحويل تشغيلها للغاز بدلا من السولار.

تحويل مخابز للغاز الطبيعي

ونوه وزير التموين، بأنه طلب من شركة الغازات أن يجري تحويل كل المخابز الغاز في أي منطقة وصل لها الغاز، موضحا أن الـ52 مركز التابعين لمبادرة حياة كريمة، سيجري تحويل المخابز بها للعمل بالغاز.