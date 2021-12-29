عضو «حقوق الإنسان»: تمكين المرأة وأصحاب القدرات على رأس أولوياتنا

قالت الدكتورة نهى علي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أول الملفات التي يعمل عليها المجلس الجديد، هي تطبيق الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، الغنية بالعديد من الملفات.

وأضافت عضو مجلس حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية تحتاج إلى خطة تنفيذية لتطبيقها، وتعتبر المرأة وذوو الهمم والشباب وتمكينهم على رأس أولوياتها.

اهتمام المجلس بالمبادرات

وأشارت «نهى» إلى أن المجلس الجديد يهتم بالمبادرات، التي تقدم الدولة المصرية العديد منها، ويأتي على رأسها المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، التي تهتم بأبسط حقوق الإنسان، وتدخل كعنصر أساسي ضمن استراتيجية حقوق الإنسان، من خلال متابعة ما يستجد بها.

وأوضحت عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان أن المجلس يكون له اهتمام كبير بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا، كما يكون هناك اهتمام بملف قادرون باختلاف، ويتم توفير العديد من المبادرات لهم، خاصة أنهم يشكلون فئة كبيرة في المجتمع.

مشيرة خطاب رئيس المجلس

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضم التشكيل الجديد للمجلس: السفيرة مشيرة محمود خطاب رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم محمود نائبا لها، كما تضمن عضوية كل من «الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفرـ جورج إسحاق جرجس ـ الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر ـ الدكتورة هدى راغب عوض ـ الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد ـ الدكتورة نهى علي علي بكر ـ عبد الجواد أحمد عبد الحميد أحمد ـ رابحة فتحی شفیق محمد ـ نهاد لطفی سید محمد أبو القمصان ـ هاني إبراهيم فهمي إبراهيم».