بسمة وهبة: السيسي أعاد اعتبار المرأة المصرية و«بقى ليها ضهر يحميها»

استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، نجاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، في الارتقاء بالمرأة المصرية خلال فترة حكم السيسي، إذ ذكرت أن الرئيس رد اعتبار المرأة المصرية بعد أن كانت التيارات الدينية الظلامية تتاجر بها طوال الأزمنة الماضية، موضحة أن التيارات الدينية كانت «شعارات لا أفعال»، فدائما ما كانت ترفع شعار «المرأة نصف المجتمع» لكن لم نجد سيدات في مناصب قيادية ولا أي قوانين تحميهم، «أنا عشت وشوفت ده بعيني».

التيارات الدينية كانت تتاجر بالمرأة المصرية طوال حياتها

وأضافت «وهبة»، أنها شهدت في عهد الرئيس السيسي، تمكين المرأة بشكل حقيقي وواقعي على الأرض، فأصبحت هناك سيدات في البرلمان وفي مجلس الوزراء وفي مناصب قضائية، فضلًا عن قوانين عديدة تحمي المرأة المصرية، موضحة أن السيسي، رد اعتبار المرأة وأعاد احترامها من جديد، فالمرأة تلقت دعمًا كبيرًا في عهد السيسي، بعد سن قوانين تحفظ حقوقها وتقلدت مناصب المهمة، وهو ما أدى إلى زيادة سقف طموحها.

المرأة المصرية في عهد السيسي أصبح لها «ضهر»

وأوضحت أن السيدة المصرية أصبح لها «ضهر»، فلا يستطيع أحد في الوقت الحالي مضايقة السيدات أو «ييجي على حقهم»، كما أن كل القوانين التي خرجت للنور جعلت السيدات تخرج وتسير في الشارع دون خوف أو فزع، موجهه حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي: «خليت بناتنا يبقى حلمهم تبقى وزيرة ونائبة وقاضية على المنصة، حتى الأحلام عندنا اتقدمت وكبرت».

السيسي نجح بالعبور بالدولة المصرية لبر الأمان

وأشارت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أنها كانت متأكدة بل وواثقة من قدرته الكبيرة على النجاح: «كنت مصدقاك بس كنت بقول لنفسي الله يكون في عونه وازاي هيعمل ده والبلد مفككة والإرهاب ينخر في عظامها وأهل الشر يحرضون ضدها ويحاصروها اقتصاديا بالشائعات والأكاذيب، لكن رغم ذلك استطاع النجار والعبور بالدولة المصرية لبر الأمان».