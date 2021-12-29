كواليس تصوير فيلم هندى: كشرى وطعمية و«أكشن» فى الأهرامات

انتهى النجم الهندى فيديوت جاموال من تصوير مشاهد فيلمه «خدا حافظ» للمخرج فاروق كابير، فى مصر، حيث تم تصوير عدد من المشاهد فى مجموعة من الأماكن الأثرية ما بين الأهرامات والقلعة، بالإضافة إلى شارع المعز، وكانت «الوطن» حاضرة فى كواليس التصوير بمنطقة الأهرامات على مدار اليومين، اللذين شهدا تصوير عدد من مشاهد الأكشن.

ووُجدت «الوطن» فى كواليس أحد مشاهد الأكشن، الذى تضمن مطاردات بعربات نصف نقل داخل المنطقة الصحراوية بالأهرامات، ما بين البطل الهندى وأفراد العصابات ضمن أحداث الفيلم، وكان «فيديوت» فى وضع تقمص كبير للشخصية، حيث رفض الحديث مع أى شخص خلال فترة الاستراحة حتى يحافظ على تقمصه للشخصية، حيث إنها كانت آخر مشاهد فى الفيلم، وتعتبر الأصعب، وفقاً للمخرج.

وفى حواره مع «الوطن» كشف المخرج الهندى فاروق كابير، أن فريق العمل كان يستعد لبدء تصوير المشاهد فى الثالثة فجراً، حيث يتم الاستعداد بعد الفجر مباشرة حتى يستطيعوا تصوير أكبر عدد من المشاهد فى اليوم، وينتهى فى حوالى الساعة الخامسة مع غروب الشمس. ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب فيديوت جاموال، الممثلة شيفاليكا أوبروى، وهو من تأليف وإخراج فاروق كابير، كما يشارك فى إنتاج الفيلم المنتج المصرى محمد حفظى بجانب المنتج الهندى كومار مانجات باتاك وأبهيشيك باتاك، من خلال شركة «استوديوهات بانوراما».

وحرصت «الوطن» على تجربة الفنان الهندى لعدد من الأطعمة المصرية والحلوى الشرقية خلال فترة الاستراحة، وكان من بينها الكشرى والفول والطعمية، وأبدى إعجابه الشديد بالكشرى، خاصة أنه يشبه وجبة هندية تدعى «الكيشرى»، كما أعجب بالطعمية، بينما لم يستطع تناول الكنافة والبسبوسة، وفضّل تناولهما بعد العشاء، بحسب العادات الهندية. ويطير الفنان الهندى إلى العاصمة البريطانية لندن للوقوف على الاستعدادات الخاصة بحفل زفافه من عارضة الأزياء نانديتا مهتانى، التى كانت موجودة برفقته فى مصر أثناء العمل على تصوير الفيلم.