غادة عبدالرازق: ندمانة إني دخلت الفن.. و«كنت عايزة أبقى زي بابا»

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن ندمها على دخول الوسط الفني، قائلة: «بتبقى تراكمات من حاجات كتير قوي بتوصلك لمرحلة إنك تقولي الطريق ده دمرني قوي، وأخد مني ومن حياتي قوي، وجه عليا قوي، وبيجي وقت عليكي تقولي يا ريتني».

وأضافت الفنانة خلال لقاء مع برنامج «The Insiderبالعربي»، المذاع عبر فضائية «دبي»: «كان نفسي أدخل السلك القضائي، يا ريتني كنت كملت زي بابا وهو كان اتخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة، وقبل ما يموت بشهر كان هيبقى وزير الاستثمار، وأنا مش عارفه ليه مروحتش للسكة بتاعت بابايا، وروحت في سكة تانية خالص».

كانت تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

وأكدت غادة عبدالرزاق أنها كانت تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب: «فكرت كتير طبعا في الاعتزال، وفاكرة مرة كنت من 13 سنة قولت هعتزل وهتحجب وبعدين قولت ما هو الاعتزال مش لازم أتحجب، ولازم أبقى ست مقتنعة باللي أنا بعمله، لأن ده ملوش دعوة ولا باعتزال ولا بفن ولا بأي حاجة دي قناعة شخصية ومحدش يتدخل فيها أصلا، وموضوع خارج المناقشة ومحدش يتناقش فيه».

تراجعت عن فكرة الاعتزال والحجاب

وأشارت الفنانة إلى أنها تراجعت عن فكرة الاعتزال والحجاب: «رجعت تاني حسيت إن أنا مش صح وبلاش تتسرعي؛ لأني بتسرع في الكلام والتصرفات، ومتسرعش في حاجة زي دي».

وتحدث غادة عبدالرازق عما يضايقها، مؤكدة: «الصعب إنك تحسي إنك كل شوية بتتهدي، بسبب إنك ناجحة وشاطرة ومحبوبة وإن الناس بتحبك».