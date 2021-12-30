تأجيل حفل رأس السنة لـ هاني شاكر بأمر كورونا: «القاعة مغلقة»

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تأجيل حفل رأس السنة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر «شاكر» صورة لإعلان حفله، مرفقة ببيان توضيحي، قال فيه: «رغم الإقبال الكبير على حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي تقرر تأجيله لموعد آخر نظرًا لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات في القاعات المغلقة بالفنادق بسبب وباء كورونا حرصا على الجمهور، لذا تعتذر شركة ميوزيك هاوس المسؤولة عن تنظيم الحفل للفنان الكبير هاني شاكر، وإلى كل عشاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل».

وكان هاني شاكر قد نفى ما تردد عن تقدمه بأوراقه للترشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك، مؤكدا أن الجمع بين المنصب والعمل بنقابة المهن الموسيقية، أمر يصعب عليه، مشددا على اكتفائه بتطهير سوق الغناء.

وقف مطربي المهرجانات وغيابهم عن حفلات رأس السنة

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلن في نوفمبر الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات؛ أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وشواحة وفيفتي والكعب العالي والعصابة وفيلو ومسلم وكزبرة وحنجرة وشكل وحمو طيخا وأبوليلة وريشا كوستا وسمارة والزعيم ومجدي شطا وعمرو حاحا بسبب عدم التحاقهم بنقابة المهن الموسيقية.

ويشهد هذا العام لأول مرة غياب مطربي المهرجانات، خلال حفلات رأس السنة، خاصة حمو بيكا وحسن شاكوش؛ بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية.