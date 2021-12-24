محسن جابر يطالب هاني شاكر بإلغاء وقف مؤديّ المهرجانات: «اتقطع رزقهم»

طلب المنتج محسن جابر رئيس غرفة منتجي الكاسيت المصرية، من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن يكون العام الجديد عام فتح الباب من جديد لكل مؤديّ المهرجانات والمطربين الشعبيين.

محسن جابر لـ هاني شاكر: مصر بلد الإبداع

ونشر «جابر» رسالة وأمنية لـ«شاكر» عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قال فيها: «ونحن على أبواب عام جديد أدعوا من الله، أن يكون عاما سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية، وفي هذه المناسبة الجميلة أدعو أخي وصديقي العزيز الفنان هاني شاكر، أن يتسع قلبه لكل الفنانين، بمن فيهم فنانو المهرجانات الذين جرى إيقافهم عن العمل، وبالتالي قطع رزقهم».

أضاف: «وأن يتم تقويمهم بمراجعة أغنياتهم قبل نشرها بالاشتراك مع الرقابة على المصنفات .لأن مصر هي بلد الإبداع، ولم توقف في وم من الأيام أي مبدع أو فنان عن العمل، وكلي ثقة في أن الفنان هاني شاكر سوف يعطي الفرصة مرة أخرى للجميع».

منع 20 مؤدي مهرجانات من تقديم حفلات غنائية

جاءت هذه الرسالة بعد أسابيع من قرار الفنان هاني شاكر بمنع 20 مؤدي مهرجانات من تقديم حفلات غنائية في مصر، بسبب عدم استكمال أوراقهم، وتقديم شهادات مزورة، وكان أبرزهم حمو بيكا وكزبرة وحنجرة وحسن شاكوش وعنبة ومسلم، وعلى إثرها دخل هاني شاكر في مشادة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.

كما أوقف هاني شاكر الفنان حسن شاكوش عن الغناء وسحب التصريح الخاص به السنوي للغناء بسبب قيامه بالإساءة لعازفي الإيقاع خلال أزمته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي، كما منع الفنان محمد رمضان من إحياء الحفلات بمصر بسبب مخالفته لقرارات «الموسيقيين».