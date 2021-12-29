قبل ساعات من رأس السنة.. حمو بيكا يعتذر لـ هاني شاكر: «اعتبرني ابنك»

وجَّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة اعتذار ورجاء للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل ساعات من حفلات رأس السنة قائلًا: «الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أستاذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي» مضيفًا: «أتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك».

بيكا يرد على الساخرين من منشوره

ورد حمو بيكا على السخرية من منشوره في التعليقات وكتب «انتو ليه كل حاجة بتاخدوها هزار ؟ ليه كل حاجة بتاخدوها باستهتار ! .. أظن الكلام مفيهوش أي هزار وأي ضحك .. يا ريت بعد إذنكم جميعاً اللي حابب يقول كلمة حلوة يقولها واللي معندهوش كلام حلو ميتكلمش ويكتفي بسكوته يكون أفضل ..!».

منع 20 مؤدي مهرجانات من الغناء

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد أصدر في أبريل الماضي قرارًا بمنع 20 مؤديا للمهرجانات من الغناء لعدم حصولهم على عضوية النقابة، وكان أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وشواحة وكزبرة وحنجرة وفيفتي والكعب العالي ومسلم وفيلو وعادل شكل وأبوليلة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة والزعيم وعلاء فيفتي ومجدي شطا وعمرو حاحا.

ويغيب مؤدو المهرجانات هذا العام عن حفلات رأس السنة 2022، وذلك تنفيذا لقرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف التعامل مع 20 منهم؛ لعدم حصولهم على تصاريح غنائية.