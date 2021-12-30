ندى الكامل تستعين بسمية الخشاب: «مفيش ست تستاهل الخيانة»

أعادت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي نشر تصريحات للفنانة سمية الخشاب عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وذلك بعد إعلان انفصالها عن الفيشاوي خلال الساعات الماضية، حيث قالت سمية الخشاب في تغريدة على حسابها على «تويتر»:«مفيش ست تستاهل الخيانة».

وأثار إعادة نشر تغريدة سمية الخشاب حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما فتح باب التكهنات حول أسباب انفصالهما حيث اعتبر البعض أن الأمر يتعلق للخيانة، وذلك وفقا للتغريدة التي أعادت نشرها على حسابها.

مصدر مقرب من ندى الكامل: الخيانة سبب انفصالها عن أحمد الفيشاوي

وكشف مصدر مقرب من ندى الكامل لـ«الوطن» أن الخيانة كانت سبب الانفصال بين الزوجين، خاصة أنها تكررت أكثر من مرة، لذلك قررت ندى الطلاق دون رجعة وحاول الفيشاوي جعلها تعدل عن قرارها ولكن دون جدوى، وذلك بالإضافة إلى تعرضها إلى العنف خلال علاقة الزواج التي دامت حوالي 3 سنوات.

ندى الكامل: حصلت على حقوقي كافة

وكانت أعلنت ندى الكامل عبر حسابها على «انستجرام»، مساء أمس خبر انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي الذي وقع في 21 ديسمبر الجاري، على حد تعبيرها، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل الطلاق أو أسبابه وفضلت عدم الخوض في هذا الحديث احتراما لمشاعر أطفالها، مؤكدة حصولها على كافة مستحقاتها المالية والشرعية.

وهو ما كان صدمة بالنسبة لعدد كبير من المتابعين والجمهور حيث إن الزوجين تجمعهما علاقة رومانسية تظهر على حسابتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى السجادة الحمراء للمهرجانات التي كانا يحرصا على الظهور عليها سويا وتبادل القبلات أمام كاميرات المصورين.

وتعتبر ندى الكامل هي الزوجة السادسة في حياة أحمد الفيشاوي بجانب كونها الزيجة الأطول حيث تجاوزت الـ3 سنوات، فكانت أولى زيجاته من هند الحناوي، بينما كانت الزيجة الثانية من فتاة خارج الوسط الفني، والزيجة الثالثة من الإعلامية رولا الدبس، بالإضافة إلى زيجتين غير معلنين وفقا لتصريحات سابقة له في أحد البرامج التلفزيونية.