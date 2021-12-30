الجنيه المصري يكسب 3 قروش خلال عام والصرافة: لا شكاوى من توافر الدولار

حقق الجنيه المصري مكاسب قُدرت بنحو ثلاثة قروش أمام الدولار، منذ 30 ديسمبرعام 2020 وفق بيانات البنك المركزي، وقال متعاملون بسوق الصرف لـ«الوطن»، إنّ الجنيه المصري حقق ارتفاعا أمام الدولار بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي وتراجع الوارادات وزيادة الموارد الدورلاية.

وأكد «علي الحريري»، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، أنّ سوق الصرف يشهد استقرارا وسط توافر الدولار لتدبير الاعتمادات المستندية للمستوردين، حيث استطاعت الدولة السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار للعملة، رغم كل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنّ العملات الأجنبية الأكثر طلبا في السوق المحلية هي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ولا وجود لليرة التركية داخل شركات الصرافة.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر

وشهد سعر الدولار، استقرارًا، اليوم، ليُسجل أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكيّ « مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي».

وسجل سعر الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في 3 بنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي المتحد.

فيما سجّل الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للبيع والشراء ليباع 15.76 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، في بنوك «كريدي أجريكول، والتنمية الصناعية، والمشرق، وأبو ظبي التجاري، وHSBC، وعودة وبلوم وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي».

أدنى سعر لصرف الدولار

و سجّل الدولار أدنى سعر صرف أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي «الأهلي المصري ومصر».

وفي سياق آخر، سجّل اليورو أعلى سعر للشراء في مصر عند 17.75 جنيه في بنكي «المصرى لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني»، فيما سجّل الجنيه الإستراليني، أعلى سعر للشراء في بنكي «الإمارات دبي الوطني والمصري لتنمية الصادرات»، ليسجل 21.12 جنيه.

بينما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنكي «مصر - الأهلي المصري »، وذلك عند 4.18 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر للشراء عند 4.26 جنيه في بنوك «مصر، الأهلي الكويتي، بلوم، مصرف أبوظبي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول، hsbc ،عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي».