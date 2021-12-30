طقس البحيرة اليوم.. أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة (صور)

شهدت محافظة البحيرة اليوم الخميس طقسا غير مستقر، حيث تعرضت المدن والمراكز فجر اليوم لسقوط أمطار متوسطة زادت حدتها على المدن الساحلية «إدكو ورشيد والمحمودية»، وذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح.

كانت البحيرة قد شهدت خلال الأيام الماضية استقرار في حالة الطقس مع سطوع لأشعة الشمس وانعدام لحركة الرياح، وذلك بمختلف المدن والمراكز مع ارتفاع في درجات الحرارة، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 14 درجة مئوية فيما بلغت نسبة الرطوبة 69%، ونسبة سقوط الأمطار 8%، كما بلغت سرعة الرياح 16 كيلو متر في الساعة.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار، حيث وجه بنشر المعدات في الشوارع والميادين، مع العمل على تسليك بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

متابعة شكاوى المواطنين وحلها سريعا

كما وجه روساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فيما يتعلق بأضرار الشتاء، منوها بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وتثبيت اللوحات الإعلانية بشكل جيد في الشوارع تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح، وكذلك مراجعة المعديات النهرية.

وكان محافظ البحيرة قد أصدر قرارا بتعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في وقت سابق من منتصف الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة خلال الأسابيع الماضية، كما علقت جامعة دمنهور الدراسة بها حفاطا على أرواح وسلامة الطلاب.