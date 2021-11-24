طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك عقب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 24 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 6 كيلومترات في الساعة، ونسبة الرطوبة 61%، حيث شهدت المحافظة شبورة مائية على كافة الأرجاء، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

واستعدت محافظة البحيرة لبداية فصل الشتاء، حيث تم توزيع ما يقرب من 1222 معدة بشتي نطاق المدن والمراكز بالمحافظة، كما تم تنفيذ نموذج محاكاة بالتزامن مع سقوط الأمطار؛ للحد من الآثار الناجمة عنها.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المراكز، مشددًا على تثبيت اللوحات الإعلانية بشكل جيد داخل الميدان والشوارع، حفاظا على أرواح المواطنين.

رفع حالة الطوارئ

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة سقوط الأمطار الغزيرة، التي شهدتها البلاد، كما منح محافظ البحيرة المدارس الحكومية والخاصة إجازة يومي السبت والأحد؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كما أصدر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بيانًا بمنح طلاب الجامعة إجازة يوم السبت الماضي، على أن تكون الدراسة في الجامعة يوم الأحد الماضي أون لاين، وذلك بالتزامن مع موجة الأمطار الرعدية التي شهدتها مدن ومراكز محافظة البحيرة.