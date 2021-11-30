طقس البحيرة اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح.. صور

شهدت محافظة البحيرة، انخفاضا في درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على مختلف مدن ومراكز المحافظة، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء.

درجات الحرارة في البحيرة

كانت قد شهدت البحيرة الأيام الماضية طقسا معتدلا، حيث ارتفعت درجات الحرارة وانعدمت حركة الرياح، على شتى نطاق المحافظة، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، 26 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 65%، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 23 كيلو مترا في الساعة.

موجة من الطقس السئ بالبحيرة

وساد منتصف الشهر الماضي، طقس سئ، حيث تعرضت البحيرة لموجة سقوط أمطار غزيرة حيث غمرت مياه الأمطار شوارع المحافظة، وجرى رفع تراكمات المياه من قبل الجهات المختصة داخل المدن والمراكز علي مدار نوة الشتاء.

ومنح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، طلاب المدارس الحكومية والخاصة، إجازة لمدة يومين خلال نوة الشتاء الماضية، وأصدر رئيس جامعة دمنهور، أيضا قرار أجازة لطلاب الجامعة بالتزامن مع سوء الطقس.

استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

واستعدت محافظة البحيرة لموسم الشتاء بما يقرب من 1222 معدة داخل الشوارع والميادين، كما وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتنفيذ نموذج محاكاة لفصل الشتاء لعدد من المراكز لاسيما الساحلية مثل «إدكو، رشيد، المحمودية، كفر الدوار».

ووجه المحافظ بشن حملات دورية لصيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية تحسبا لوقوع كارثة، كما نوه بضرورة فصل التيار الكهربائي عن المدارس في حالة سقوط أمطار غزيرة.