طقس البحيرة اليوم.. رياح محملة بأتربة ورمال وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيئ، حيث تضرب الرياح المحملة بالأتربة والرمال مختلف أنحاء المحافظة لاسيما المدن الساحلية بها، مثل ادكو ورشيد والمحمودية، وذلك بداية من مساء أمس الثلاثاء.

طقس غير مستقر

وشهدت البحيرة، أمس الثلاثاء، استقرارا في حالة الطقس، وارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنها شهدت تغيرا منذ فجر اليوم، وذلك طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، حيث تضرب عدد من المحافظات موجة رياح محملة بالرمال والأتربة.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 16 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 52%، فيما انعدمت فرص سقوط الأمطار على مختلف نطاق المحافظة.

استعدادات البحيرة لمواجهة الطقس السيئ

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أصدر أمس قرار بتعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وتمشل الدراسة الطلاب والمعلمين،علي أن يستثني من ذلك مديري المدارس وأطقم العمل طبقا للحاجة إليهم.

وأصدر الدكتور عبدالحميد نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا، أيضًا، قرارا بتعليق الدراسة اليوم في كليات الجامعة، على أن تكون الدراسة أون لاين وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة وأرواح الطلاب.

كما وجه محافظ البحيرة برفع درجة الإستعدادت القصوى لمواجهة الطقس السيئ، حيث تم عقد لغرفة العمليات المركزية وكذلك غرف عمليات فرعية ويتم الربط بينهم لمتابعة الأوضاع أول بأول.

كما وجه «آمنة» بمتابعة المنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك تثبيت اللوحات الإعلانية تحسباً لوقوع مكروه.