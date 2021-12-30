نقيب الفلاحين: حققنا اكتفاءً ذاتيا من الأسمدة وننتج 11 مليون طن سنويا

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ مصر تنتج أكثر من 11 مليون طن أسمدة مطلوبة محليًا «الأزوتيه، وبوتاسيه، وفوسفاتيه»، بما يكفي الطلب المحلي مع تصدير الفائض، لافتا إلى سعي الدولة لزيادة إنتاج كافة أنواع الأسمدة عبر تطوير المصانع كما حدث في مصنع «موبكو»، بدمياط و«كيما 2»، بأسوان، فضلا عن إنشاء مجمع لإنتاج الأسمدة بالعين السخنة.

9 مصانع لتصنيع الأسمدة

وأضاف «أبوصدام»، في بيان له، اليوم، أنّ مصر لديها 9 مصانع لتصنيع الأسمدة، أغلبها مصانع قطاع عام، مؤكدا أنّ أزمة الأسمدة ليست أزمة إنتاج إنما هي أزمة توزيع وإدارة، موضحًا أنّ التوسع في إنتاج الأسمدة يحقق فوائد جمة لمصر بصفة عامة وللقطاع الزراعي بصفة خاصة.

توفير الأسمدة محليًا

وتابع أنّ التوسع في إنتاج الأسمدة يُعظّم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي إلى جانب توفير الأسمدة للسوق المحلية بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتخفيض تكلفة الزراعة وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ مصنع «كيما 2»، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسوان، على مساحة 60 فدانًا، وينتج يوميا نحو 1200 طن من الأمونيا و1575 طنًا من اليوريا المحببة، لافتا إلى أنّ المصنع يوفر الأسمدة لصعيد مصر، ويصدر فائض الانتاج للخارج، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر الكثير من فرص العمل.