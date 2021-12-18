«أبوصدام» عن مبادرة إسقاط ديون الفلاحين: هدية قيمة من الرئيس «فيديو»

رحّب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بمبادرة البنك الزراعي المصري، تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك، يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، قائلًا إنها هدية قيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والبنك الزراعي، معبرًا: «ختامها مسك وبداية طيبة للعام المقبل».

تفاصيل المبادرة

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة تستهدف الفئة المتعثرة في 100 ألف جنيه، وتبلغ ديونهم نحو 400 مليون جنيه، كما ستعفي بعض المتوفين بواقع 1000 شخص، كانت ديونهم كبيرة وتقارب 64 مليون جنيه، بداية من 1000 جنيه إلى أقصى مبلغ.

وتابع، أن هذه المبادرة تستكمل عمل المبادرة السابقة التي استهدفت الفئات المتعثرة، معقبًا: «الفئة الحاصلة على مبادلة مالية بداية من 25 ألف جنيه حتى 10 مليون جنيه من الأفراد والشركات سيتم إعفائهم من نصف مديونياتهم وبكامل فوائد الديون نظير دفع نصف المبلغ».

الحكومة تحاول التخفيف عن كاهل الفلاحين

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية تحاول التخفيف على المزارعين، لاسيما بعد انتشار وباء كورونا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، موجهًا: «نشكر كل من كان سببا في إصدار هذا القرار».

وكان البنك الزراعي، أكد أنه سيجرى إسقاط كل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية، ممن تبلغ مديونياتهم حتى مائة ألف جنيه في 30/11/2021، بإجمالي مديونيات بلغت 400 مليون جنيه ويستفيد منها حوالي 7500 عميل.