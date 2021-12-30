إيمي سمير غانم تعلق على فيديو قديم لوالديها: «يا أغلى حاجة في حياتي»

تحرص الفنانة إيمي سمير غانم منذ وفاة والديها على مشاركة جمهورها بالصور والفيديوهات الخاصة بالراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، معبرة عن اشتياقها الشديد لهما، فضلًا عن مطالبة جمهورها بالدعاء لهما.

إيمي سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين

وقامت إيمي سمير غانم بنشر فيديو قديم يجمع والديها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت على الفيديو قائلة: «يا أغلى حاجة في حياتي، الله يرحمكم يارب».

الجمهور يطالب بعودة إيمي سمير غانم

واستغل الجمهور تلك الفيديوهات، من أجل توجيه رسائل لها بالعودة من جديد للأعمال الدرامية والسينمائية، بعد وفاة والديها، حيث نشرت فيديو قديم لولدها وجاءت معظم التعليقات عليه مطالبة إيمي بالعودة إلى الفن حيث كتب أحدهم قائلاً، «وحشتنيا»، وتعليق أخر «هترجعي امتي لجمهورك».

حيث إن الفنانة إيمي سميرغانم غابت عن السينما والدراما لمدة عام كامل، منذ إصابة والديها بفيروس كورونا، ورحيل الفنان سمير غانم، ومن بعده الفنانة دلال عبد العزيز إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

تعليقات نجوم الفن لـ إيمي سمير غانم

وتوالت التعليقات على الفنانة إيمي سمير غانم، داعيين الله عز وجل أن يغفر لهما ويتغمدهما بواسع رحمته، ومن ضمن التعليقات قالت الفنانة أمينة، «الله يرحمهم حبيبتي ويصبرك على قد غلاوتهم اللهم أمين يارب رحمة ربنا وسعت كل شيء ربنا بيبص للعبد بعد الوفاة لقلة حيلة العبد ويقول يا عبدي كنت معك فوق الأرض فما بالك وأنت تحت الأرض لا حول لك ولا قوة.. ربنا كبير وعظيم بيشوف لنا أي ثغرة عشان يرحمنا، هما عند ربنا اللي أحن عليهم من أى حد الله يرحمهم ويرحم أمواتنا جميعًا»، وقالت الفنانة هاجر الشرنوبي، «الله يرحمهم ويصبرك يارب».

إيمي سمير غانم تثير الجدل بصورتها بالحجاب

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد ظهور الكثير من الشائعات التي تفيد بارتدائها الحجاب، بعد ظهورها به في المملكة العربية السعودية، أثناء أداء مناسك العمرة، ولكنها لم ترد على تلك على الشائعات ولكن اكتفت بنشر صورة لها بشعرها عبر خاصية الاستوري بموقع «انستجرام».

أخر أعمال إيمي غانم الدرامية

يذكر أن أخر أعمال إيمي مسلسلها «سوبر ميرو» الذي قدمته ضمن سباق رمضان 2019، وشاركها بطولته والدها الراحل سمير غانم، محمد ثروت، حمدي الميرغني، إنعام سالوسة.