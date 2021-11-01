رسالة جديدة من إيمي سمير غانم إلى والدها الراحل: بعشق كل حاجة فيك

مازالت الفنانة إيمي سمير غانم، تعاني من فراق والديها الذين رحلا عن عالمنا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، حيث نشرت الفنانة الشابة عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة لوالدها وعلقت عليها قائلة «بحبك وبحب شكلك وبحب روحك بعشق كل حاجة فيك»، فيما انهالت عليها تعليقات الجمهور بالدعاء بالصبر لها وبالرحمة لوالديها الراحلين.

زيارة إيمي سمير غانم لوالديها

ومنذ وفاة والديها، تحرص إيمي سمير غانم بشكل أسبوعي كل جمعة، على زيارتهما في قبرهما، وقراءة الفاتحة والدعاء لهما، بالإضافة إلى توزيع الوجبات صدقة على أرواحهما داخل المقابر، كما تحرص على قضاء الساعات في البكاء والدعاء داخل مدفنهما.

رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وفي 20 مايو الماضي رحل عن عالمنا أن الفنان سمير غانم ، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، وأدت إلى مشاكل صحية في الكلى، حيث انتقلت له العدوى من دنيا وزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي» في رمضان الماضي.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا، التي استمرت معها 3 أشهر، لترحل متأثرة بالمرض داخل أحد المستشفيات الكبرى،دون علمها بوفاة زوجها هو الاخر قبل ايام قليله من وفاتها وتظهر الفنانة الراحلة في فيلم فرق خبرة التي كانت صورته قبل وفاتها، ليكون آخر أعمالها الفنية.