إيمي سمير غانم لوالديها: «صورتكم وأنتم بتتألموا قدام عيوني»

مازال الحزن يسيطر على الفنانة إيمي سمير غانم نتيجة وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، حيث نشرت الفنانة عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة لها مع والدتها وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وعلقت إيمي قائلة: «وحشتيني أوي، مش عارفة استوعب فراقك أنتي وبابي، وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا، وبتخليني كل يوم بعيط، بحاول اتلهي في حاجات بس أرجع وأقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي».

واختتمت الفنانة الشابة رسالتها لوالديها قائلة «أنا أسفة أني بشارك معاكوا النكد ده، بس أنا في عالم تاني وإن شاءالله ربنا يكتب لي أروح أعمل عمرة عشان أكيد هكون أحسن بإذن الله، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز بعد صراع مع كورونا

وغيب الموت الفنان سمير غانم، يوم 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، وأدت إلى مشاكل صحية في الكلى، حيث انتقلت له العدوى من دنيا وزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي» في رمضان الماضي.

كما رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبدالعزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا، التي استمرت معها 3 أشهر، متأثرة بالمرض داخل أحد المستشفيات الكبرى،دون علمها بوفاة زوجها هو الاخر قبل ايام قليله من وفاتها وتظهر الفنانة الراحلة في فيلم فرق خبرة التي كانت صورته قبل وفاتها، ليكون آخر أعمالها الفنية.