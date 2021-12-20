إيمي سمير غانم تشارك متابعيها بفيديوهات من الحرم المكي

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بعدد من الفيديوهات والصور، عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، من داخل الحرم المكي، وهي تؤدي مناسك العمرة.

إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

وظهرت إيمي سمير غانم، في أحد الفيديوهات مرتدية الحجاب وعباءة سوداء، إضافة إلى حرصها على ارتداء الكمامة اتباعا للإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى مشاركتها عدد من الفيديوهات للكعبة.

يذكر أن الفنانة ايمي سمير غانم غائبة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز تكتفي فقط بنشر صور وأدعية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أي تفاعل آخر.

رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم 20 مايو نتيجة مضاعفات ما بعد كورونا، وبعدها بشهور قليلة، رحلت والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بمضاعفات ما بعد فيروس كورونا.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والتي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، فكانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.