بايدن وبوتين يجريان محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية اليوم

يجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثات اليوم الخميس، لبحث التوترات مع أوكرانيا، بعد سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وخلال ديسمبر الجاري، حشدت روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ووفقا للمخابرات الأمريكية فإن روسيا ستشن هجوم على أوكرانيا نهاية يناير القادم.

محادثات بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا اليوم

ومن المقرر أن يناقش بايدن وبوتين عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، كما ستشمل المحادثات الأمنية بين البلدين والمتوقع إجراؤها منتصف يناير المقبل، وفقا لما أوضحته المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن حسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وأشارت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفقا لوكالة أنباء «رويترز»، إلى أن بايدن أجرى محادثات بشأن التوترات بين روسيا وأوكرانيا مع زعماء أوروبيين، كما أجرى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، محادثات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالإضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

روسيا قدمت وثائق أمنية لـ«الناتو» لمنع ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي

وبداية ديسمبر الجاري، قدمت روسيا وثائق أمنية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، تطالب فيها بمنع انضمام «أوكرانيا» إلى «الناتو»، وهدد الرئيس الروسي «فلاديمير»، باتخاذ تدابير عسكرية لحماية روسيا، حال رفض أمريكا والغرب منح روسيا ضمانات أمنية تحول دون انضمام أوكرانيا لـ«الناتو».

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من عواقب وخيمة ستطالها حال غزو أوكرانيا، وذلك خلال محادثات سابقة بين بايدن وبوتين.

محادثات بين وزير الخارجية الأمريكى والرئيس الأوكرانى

تحدث وزير الخارجية انتوني بلينكن الأربعاء الى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

فى السياق، أجرى أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى،محادثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وأكد بلينكن على على دعم أمريكا لسيادة ووحدة واستقلال الأراضى الأوكرانية،وناقشا الطرفان خلال الاتصال ،جهود حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا سلميا،وفقا لوكالة أسوشيتد برس.