«مرقسية الإسكندرية» تطالب المصلين بحضور صلوات رأس السنة قبل التاسعة مساءً

طالبت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، من شعب الكنيسة الذين حجزوا سهرة رأس السنة الميلادية، التي تقام غدا الجمعة ويترأس صلواتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحضور قبل الساعة 9 مساءً حتى يكون هناك متسع من الوقت لاتباع الإجراءات الأمنية.

وشددت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في بيان لها منذ قليل، على ضرورة اتباع جميع المصلين كافة الإجراءات الاحترازية، في ظل السماح لأكبر عدد ممكن من الدخول في إطار التباعد الاجتماعي، ليتمكن المصلين من حضور صلوات رأس السنة برئاسة البابا تواضروس، وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث ترأس القداس حينها من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون دون حضور شعبي.

تفاصيل صلوات رأس السنة من الإسكندرية

وقال مصدر في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن البابا يعود لترأس صلوات وقداس رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 من الإسكندرية، بعدما غاب عنها في 2021، وكان ترأس تلك الصلوات في بداية سنة 2020 قبل ظهور فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه من المقرر مشاركة البابا الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا أسقف وسط والقمص أبرام ايميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية.

حضور صلوات رأس السنة بالحجز فقط

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن حضور صلوات رأس السنة الميلادية الجديدة في الكاتدرائية المرقسية بحضور البابا تواضروس الثاني مقتصر على الحجز المسبق فقط، وذلك بالتزامن مع إجراءات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.

وأكد أن كنائس الإسكندرية أعلنت عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد 2022 بالحجز المسبق، وذلك بعدما أقيم قداس عيد الميلاد المجيد للعام الجاري مطلع 2021 بحضور عدد ضئيل من الشمامسة فقط بسبب تفشي فيروس كورونا، لتعود الأمور إلى طبيعتها بحضور الكهنة والشمامسة والشعب ولكن بنسبة تقارب 50% من سعة كل كنيسة.