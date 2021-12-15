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مواعيد سهرات كيهك في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. بالحجز المسبق

كتب:

كيرلس مجدى
03:10 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية - أرشيفية

الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية - أرشيفية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، مواعيد سهرات كيهك بدءا من السبت المقبل 18 ديسمبر، والتي تقام يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، حتى 3 يناير المقبل كآخر سهرات هذا العام، حيث يتم الحضور للمصلين بنظام الحجز المسبق نظراً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا.

مواعيد سهرات كيهك في مرقسية الإسكندرية

- السبت 18 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجرا.

- الاثنين 20 ديسمبر تنطلق السهرة في السابعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

- السبت 25 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجراً.

- الاثنين 27 ديسمبر تنطلق السهرة في السابعة مساءً على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

- السبت 1 يناير تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجراً.

- الاثنين 3 يناير تنطلق السهرة في السابعة مساءً على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

الأنبا رافائيل يترأس سهرة كيهك في الإسكندرية

جدير بالذكر أن الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، يترأس سهرة كيهك للشباب في الإسكندرية غدا الخميس 16 ديسمبر، حيث تبدأ الساعة 10 مساء وتنتهي بالقداس الإلهي يوم الجمعة الساعة 6 صباحا بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل.

ما هي سهرة كيهك؟

وسهرات كيهك أحد أبرز الأحداث الدينية المسيحية خلال فترة صوم عيد الميلاد المجيد، حيث خصصت الكنيسة القبطية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وهو الشهر الذي خصص له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى «الإبصلمودية الكيهكية»، وهو ما يعني تسابيح شهر كيهك، كل هذا جعل هناك تسميات مختلفة لشهر كيهك حيث لقب بشهر التسبيح أو الشهر المريمى نسبة إلى العذراء مريم.

 

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