«التجارة» تصدر 465 شهادة لـ455 شركة بإجمالي مساندة 957 مليون جنيه

في إطار تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 465 شهادة لعدد 455 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 957.4 مليون جنيه، لافتة إلى أن الدفعة الثانية والثالثة من هذه المرحلة ستكونان نهاية شهري فبراير وإبريل المقبلين.

نيفين جامع: 20.5 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة

وقالت «نيفين» إن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم مساهمة كبيرة في تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

وأضافت أن المرحلة الأولى من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليار لعدد 1069 شركة، والتانية 4.6 مليار لعدد 923 شركة، والتالثة 1.8 مليار لنحو 700 شركة، لافتة إلى أن إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الآن بلغ 20.5 مليار جنيه لعدد 1751 شركة.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى و4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.