تباين مؤشرات البورصة في بداية التعاملات.. والسوقي يربح 3.9 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس على تباين، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.11%، عند مستوى 11885.02 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.27%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2189.26 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.18%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3233.55 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.38%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.38%، عند مستوى 2084.97 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 2.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 707.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 6.774 ألف صفقة.

التداول على 156 سهما

وشهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم التداول على 156 سهمًا، وارتفع 30 سهما فقط، فيما انخفض 19 آخرين، واستقر 107 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 3.9 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 757.476 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 12000 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، بأنّه حال ظهور عمليات شراء وفتح مراكز مالية قرب مستويات الدعم الرئيسية ومعاودة الصعود مرة أخرى، إذ يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة الرئيسي عند 12000 نقطة.

وتوقع عيد، أن يكون استقرار المؤشر «إيجي إكس 70 EWI»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2200 نقطة، وحال استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، يؤثر ذلك سلبا على أداء المؤشر، ويؤهله لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2160 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني عند 2100 نقطة.