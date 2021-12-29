البورصة المصرية ترتفع والمؤشر الرئيسي يتجه نحو مستوى 12000 نقطة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.3%، عند مستوى 11949.64 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.35%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2189.24 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.39%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3237.87 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.6%

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.6%، عند مستوى 2084.44 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات وقت كتابة التقرير 154.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 56.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 5466 صفقة.

التداول على 150 سهما

وشهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم، التداول على 150 سهمًا، وارتفع 47 سهما فقط، فيما انخفض 5 آخرين، واستقر 98 سهمًا دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 1.3 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 754.389 مليار جنيه.

توقعات بوصول المؤشر الرئيسي مستوى 12000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنّ استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى مستوى الدعم الرئيسي يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12000، وحال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11850 نقطة.

وفيما يخص المؤشر السبعيني، توقع «عيد»، أن استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، واختراقه يستهدف مستوى 2260 نقطة، وفي حالة استمرار عمليات جني الأرباح لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة وكسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2100 نقطة.