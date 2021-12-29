تباين مؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. و«الثلاثيني» تحت مستوى 11900 نقطة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع نسبته 0.13%، وذلك عند مستوى 11898.42 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.07%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2183.29 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3227.81 نقطة مرتفعا بنسبة 0.10%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 0.24%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.24%، ليغلق الجلسة عند 2077.05 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 997.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 321.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 34.733 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 71 سهما، فيما انخفض 56 سهما، واستقر 68 سهمًا دون تغيير.

المؤشر «إيجي إكس 30» تحت مستوى 11900 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، يدفع بالمؤشر «إيجي إكس 30» لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11850 ثم من بعده مستوى 11700 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح مراكز مالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية ومعاودة الصعود مرة أخرى يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة الرئيسي عند 12000 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» يحافظ على مستوى دعم 2160 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء محافظا على مستوى الدعم الرئيسي 2160 نقطة، بدعم الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية؛ الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السبعيني بالتباين.

وتوقع عيد، أن استقرار المؤشر «إيجي إكس 70 EWI»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2200 نقطة، وفي حالة استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، يؤثر ذلك سلبا على أداء المؤشر، ويؤهله لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2160 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني عند 2100 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 19.2 مليون جنيه للمصريين، و45.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 64.3 ملايين جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 753.793 مليار جنيه، بمكاسب 497 مليون جنيه.