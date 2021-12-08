الداخلية تنظم حفلا لتقديم المساعدات على أسر النزلاء والمفرج عنهم

نظمت وزارة الداخلية، حفلاً لتقديم المساعدات العينية والغذائية على عدد من أسر النزلاء والمفرج عنهم، تفعيلا للدور المجتمعي للوزارة، من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية، وحرصا من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان، وتوفير كل أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم حديثا، من خلال تقديم الدعم وتوفير المساعدات اللازمة لهم، بالإضافة إلى رعاية النزلاء عقب الإفراج عنهم، وتقديم المساندة اللازمة إلى أسر النزلاء، ممن يقضون مدة العقوبة.

احتفالية لتوزيع بعض المساعدات العينية والغذائية

وأقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية لتوزيع بعض المساعدات العينية والغذائية، بمشاركة عدد من أسر النزلاء المفرج عنهم حديثا، بقاعة احتفالات مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال، وكذا توقيع الكشف الطبي على أهالي النزلاء والمفرج عنهم بمستشفى مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال.

المساعدة على الاندماج في المجتمع

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوفير كل أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.