5 أماكن سياحية شهيرة زارها محمد رمضان في سيوة «صور»

زار الفنان محمد رمضان واحة سيوة، واستمتع بالعديد من الأماكن السياحية بها على هامش قيامه بتصوير بعض المشاهد في فيلم سينمائى عالمي «همس الصحراء» يؤدي فيه دور البطولة مع بعض الفنانين، انتهى خلال الـ24 ساعة التي قضاها في الواحة من تصوير جميع المشاهد في الصحراء والأماكن السياحية البيئية التي تتميز بها سيوة.

تعرف على الأماكن التي زارها محمد رمضان في سيوة

وقال أحمد يحيى، سائق سيارة دفع رباعي في سيوة، في تصريح لـ«الوطن»: رافقت الفنان محمد رمضان وقمت بتوصيله لبعض الأماكن في الواحة وزار العديد من الأماكن السياحية التى تشتهر بها سيوة من بينها قلعة شالى الأثرية «سيوة القديمة»، ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وبحيرات الملح، وبحر الرمال الأعظم من خلال رحلة سفارى له في الصحراء إستمتع بها بالمناطر الطبيعية في بحر الرمال والأجواء الجميلة الهادئة.

أكلات تناولها محمد رمضان في سيوة

وأضاف «يحى» لـ«الوطن» تناول الفنان محمد رمضان بعض الأكلات المعروفة في سيوة من بينها المندى أبو مردم فراخ يتم طهي هذه الأكلة تحت الأرض على نار الحطب على أسياخ من الحديد بأسلوب معين يجيده الطباخون في سيوة، مع الأرز السيوي والسلطات والزيتون السيوى، ولفت إلى أنه أعجب بسيوة ووعد بزيارتها مرة أخرى.

محمد رمضان في سيوة بأغرب فندق في العالم

أقام محمد رمضان في فندق أدار أملال وهو واحد من أغرب 10 فنادق في العالم، حيث الغرف الفندقية والأجنحة بالفندق مقامة بالحجارة وأسقفها بجذوع النخيل، وجريد النخل، والحوائط مبنية بالكرشيف وهو مزيج من الملح والطين، والإضاءة على الشموع ولا توجد به كهرباء، في أجواء صديقة للبيئة بدون هواتف محمولة أو شبكات اتصالات للابتعاد عن ضجيج وصخب الحياة الخارجية.