فاكهة تحسن الهضم وتحمي القلب وتنظم الكوليسترول والضغط.. تعرف عليها

تعد الفاكهة جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي السليم، كما أن تناول أنواع مختلفة من الفاكهة يحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكتة الدماغية، وتُعد الفاكهة مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، ولها دور كبير في الحفاظ على اللياقة البدينة، كما أنها تساعد في تحسين عملية الهضم.

للفاكهة فوائد عديد ومتنوعة

وقالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ للفاكهة فوائد عديد ومتنوعة، حيث تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول والدهون، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى، وحماية الجسم من مرض السكر.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض الأنواع من الفاكهة لها مفعول السحر في تحسين عملية الهضم، ومن بينها «التفاح والبرتقال والتوت والأفوكادو»، ولها قدرة كبيرة على تحسين عملية الهضم لما تحتويه من ألياف تساعد في تحسين العملية.

البرتقال ضرورة للحصول على مناعة قوية

وأشارت «عبد الوهاب»، إلى أنّ البرتقال من الفاكهة الضرورية للحصول على جهاز مناعي قوي، ويرجع ذلك إلى احتواء البرتقال على فيتامين «سي»، أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية ويساهم في تأخير الشيخوخة، منوهه الى أن تناول التوت والعنب بشكل يومي يساعد في زيادة مضادات الأكسدة، وبدورها تساعد في تقليل الالتهاب، وهي عملية تقوم من خلالها خلايا الدم البيضاء بحماية الجسم من البكتيريا والفيروسات.

الأفوكادو مفيد لمرضى ضغط الدم

وأوضحت استشاري التغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أنّ الأفوكادو من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، وهو العنصر المفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم، كما أن الأفوكادو يحتوي علي الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية التي يمكن أن تساعد في تنظيم الكوليسترول والدهون الثلاثية.