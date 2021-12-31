والدة سيدة الوراق: نزل بنتي من البيت عارية ونشر صورها وكسر شقتي

تداول مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، أمس، يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب أمام أطفالها الثلاثة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة على يد زوج شقيقتها بسبب خلافات أسرية بينهم، ما أثار غضب واستياء المتابعين، مطالبين بمعاقبة المتهم الذي طلب من نجله تصوير المجني عليها أثناء ضربها في منتصف الشارع.

تحرير محضر

لم تتحمل «أم أحمد» ما تعرضت له ابنتها من ضرب وإهانة وتهديد وتوجهت نحو قسم شرطة الوراق للإدلاء بأقوالها وسرد تفاصيل التعدي عليها وعلى ابنتها وحرق شقتها وتهديدها المتواصل أمام رجال الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.

أقوال والدة المجني عليها

وذكرت السيدة الستينية، إنها تركت شقتها منذ شهر ونصف بعد حرقها على يد زوج ابنتها عقب رفع دعوى خُلع ضده، ولم تتمكن من العودة إليها سوى بالأمس فقط وقالت: «ناشر رقمي على النت والناس بتتصل تشتمني أنا معايا 3 بنات وابن مريض وماليش غير ربنا».

«صٌور بنتي عريانة وهددنا»

وأضافت أن زوج ابنتها المتهم، سبق وأن أجبر نجلتها على النزول من البيت شبه عارية «بملابسها الداخلية» وصورها ونشر صورها بحسب أقوالها: «كسر شقتي ونشر صور ابنتي وفضحنا واضطريت أتنازل قبل كده بعد ما هددنا عشان خايفة على ولادي».

جهود أمنية لملاحقة المتهم

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تواصل أعمال البحث عن المتهم تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة، وأن قوة أمنية داهمت منزله فلم تجده وتبين أنه فر هاربًا من منزله عقب تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو يوثق جريمة اعتدائه بالضرب على سيدة الوراق في أحد الشوارع بمنطقة الوراق ، وأن الجريمة حدثت أمام المارة.