تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

إجازة استثنائية غدا لأي موظفة لديها طفل أقل من 12 عاما

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.