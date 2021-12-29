هل يتم تعطيل الدراسة غدا في القاهرة والجيزة؟.. «التعليم» تجيب

بعد إعلان محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 30 ديسمبر الجاري، ترصد «الوطن» موقف الدراسة في محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار خدماتها التعليمية التي تقدمها لقرائها، حيث أكدت المديريات أن الدراسة كما هي دون أي تعطيل ولا توجد قرارات رسمية تؤكد تعطيل الدراسة حتى الآن، مشددة على أولياء الأمور والطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء اليوم الدراسي.

تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا في المدارس

أكد بكساوي مصطفى مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أن الدراسة مستمرة غداً، في المدارس كما هي دون تعطيل، فلم تصدر أي قرارات حتى الآن، تفيد بالتعطيل، موضحاً أن الإدارة كثفت من تنسيقها الكامل مع جميع المدارس التابعة لها للوقوف على سير العملية التعليمية وتطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مصطفى» لـ«الوطن»، أن المحافظة لم تصدر أي قرارات لتعطيل الدراسة غداً في المدارس، مؤكداً أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بيسر الدراسة كما هي دون أي تعطيلات، لافتاً إلى أنه يجري حالياً الاستعداد الجيد للامتحانات سواء بإعداد الكشوف النهائية بأسماء الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات أو تعقيم اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

الدراسة مستمرة في مواعيدها دون أي تعطيل

من جانبه، أكد مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن مديرية التربية والتعليم في المحافظ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لم يصدرا أي تعليمات حتى الآن، موضحاً أن الدراسة مستمرة في مواعيدها دون أي تعطيل طبقاً للتعليمات الصادرة حتى الآن، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربيية والتعليم والتعليم الفني، أن تعطيل الدراسة في أي محافظة قرار يعود لمحافظ الإقليم بالتنسيق مع المديرية، مؤكداً أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية بصفة مستمرة.