تحريات الشرطة في قضية الشيخ زايد: كريم الهواري كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات

كشفت تحريات الشرطة في قضية الشيخ زايد، التي راح ضحيتها 4 شباب دهسًا تحت عجلات سيارة كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، أنَّ سبب وفاة الضحايا يرجع إلى قيادة المتهم كريم الهواري سيارته الرياضية بسرعة فائقة غير مقررة قانونًا، وتحت تأثير المواد المخدرة والمُسكرة واصطدم بها من الخلف فانقلبت عدة مرات لمسافة 100 متر تقريبًا.

كريم الهواري انصرف من موقع الحادث رفقة أحد الأشخاص

وأفادت تحريات الشرطة في قضية الشيخ زايد، بأنَّ كريم الهواري انصرف من مكان الحادث رفقة أحد الأشخاص بعد أن تسبب في وفاة 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بشارع النزهة بالشيخ زايد، فجر يوم الجمعة 10 ديسمبر، خلال قيادته سيارته برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة والمُسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

وقال ضابط الشرطة الذي انتقل إلى مكان الحادث إنَّه انتقل إلى مكان الحادث وتبين من تحريات الشرطة في قضية الشيخ زايد أنَّ المتهم كريم الهواري مالك السيارة رقم (م ل – 7573) اصطدم بالسيارة التي تقل الضحايا، وعزى سبب الحادث إلى اصطدام السيارة التي يقودها المتهم بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات ودفعها لمسافة 100 متر تقريباً، ونجم عنها وفاة مستقليها وتهشم السيارة رقم (ي هـ - 5719).

العثور على بطاقة بنكية خاصة بالمتهم داخل سيارته بموقع الحادث

وأضاف الضابط في تحقيقات النيابة، أنَّ القوة المرافقة له تمكّنت من استخراج جثامين الضحايا من السيارة ونقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد العام، مضيفًا أنَّه بفحص سيارة المتهم عُثر على بطاقة صادرة من أحد البنوك وبها بياناته، مبينًا أنَّه أثبت أقوال الشاهدين الأول والثاني بمحضره، وتحفظ على السيارتين، وأرفق «رسم كروكي» للحادث بمحضر الشرطة.

كان النائب العام، قد أحال المتهم كريم الهواري، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بالتسبب في وفاة 4 طلاب عن طريق الخطأ، بسبب رعونته وعدم احترازه، ولتعاطيه المواد المخدرة في أثناء القيادة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأول من يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته.