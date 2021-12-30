المخرج عمرو سلامة يوجه رسالة لزوجته: «بعد سنة حافلة أنتِ الحدث الأهم»

شهد عام 2021، زواج المخرج عمرو سلامة، من مهندسة الديكور «مروة البرماوي»، الشهيرة بـ «موكا»، واحتفلا بزفافهما في يوليو الماضي، وسط عدد من نجوم الفن أبرزهم «هدى المفتي، شيكو وهشام ماجد، والمخرج بيتر ميمي، ومحمد الشرنوبي».

عمرو سلامة لزوجته: «أنت الإنجاز»

ومع قرب انتهاء العام الحالي وجّه عمرو سلامة رسالة إلى زوجته، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، صورة تجمعهما من حفل زفافهما، وعلق عليها قائلًا: «بعد سنة حافلة، أنت الحدث الأهم والإنجاز الألذ».

ويعيش «سلامة»، حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث شارك خلال الفترة الماضية بعملين، الأول فيلم «برا المنهج»، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية محققا نجاحا كبيرا، وهو من بطولة الفنان ماجد الكدواني، والطفل عمر شريف، وعدد من ضيوف الشرف، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

أحداث فيلم «برا المنهج»

«برا المنهج»، تدور أحداثه حول الطفل عمر الذي يتعرض للتنمر من زملائه في المدرسة، فيقرر البدء في رحلة لاكتشاف الذات، ويدخل أحد المنازل المهجورة المقامة أمام المدرسة ليتعرف على رجل مسن يسكن المنزل في إطار تشويقي.

ويعرض لـ«سلامة»، حاليا، مسلسل «بيمبو»، عبر منصة شاهد الإلكترونية، من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، مطرب الراب ويجز، سليمان عيد، من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، ومنة فوزي، وريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.

الفكرة العامة لمسلسل بيمبو

تدور أحداث مسلسل بيمبو في إطار من التشويق والغموض حول «بيمبو»، وهو تاجر مخدرات يحاول بمساعدة صديقه العثور على حبيبته المفقودة، كما تشهد الحلقات الأولى جريمة قتل ومحاولة حلها.