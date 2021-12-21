المخرج عمرو سلامة: مسلسل «بيمبو» قصة غموض تجمع بين التشويق والكوميديا

تصدر مسلسل «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته اليوم الثلاث عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وأشاد عمرو سلامة بقصة المسسلسل خلال بيان صحفي.

عمرو سلامة يوضح الفكرة العامة من مسلسل بيمبو

وعن الفكرة العامة لمسلسل بيمبو، أشار «سلامة» إلى أنه قصة غموض محكية بشكل جديد وتجمع التشويق والكوميديا، عن شاب يتاجر في المخدرات، لكنه مقتنع بأنه أكبر من ذلك، ويحاول إيجاد فتاة مفقودة، هي صديقة وفتاة يحبها، وهدفه في الأساس إيجاد معنى أكبر لحياته.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل بيمبو

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيمبو، بظهور شخصية «بيمبو»، الذي يعمل بائع مخدرات بالتقسيط، ولكنه يفشل في كل مهمة تسند إليه، ويقع في العديد من المشاكل التي ينقذه منها صديقه جابر، وتظهر «لانا» التي تعمل مصورة فوتوغرافية، ولكن تختفي صديقتها مريم، فتطلب المساعدة من بيمبو وجابر.

ثم يذهب «بيمبو» و«جابر»، ولانا إلى حفلة للبحث عن «مريم»، وهناك يلتقي «جابر» و«سونيا» التي يحبها، وتجسدها الفنانة سينتيا خليفة، وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو»، بمقتل «سونيا»، وسط ذهول الجميع.

أبطال مسلسل بيمبو

يضم مسلسل بيمبو عددا من النجوم الشباب، أبرزهم: أحمد مالك، هدى المفتي، مغني الراب ويجز، سليمان عيد، ملك الحسيني، وضيوف الشرف منهم: بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، والمسلسل من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، ومنة فوزي، وريم الدسوقي وعبد العزيز النجار، ومن إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.