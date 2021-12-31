انتخابات اتحاد الكتاب أخيرا وبحكم المحكمة.. اليوم

بعد تأجيلها عدة مرات، وانقسامات واستقالات وبيانات متبادلة بين جبهات، أعلن اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، موعدا لإطلاق انتخابات اتحاد الكتاب بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الزمالك، حيث يبدأ التسجيل للراغبين فى التصويت من الساعة التاسعة صباحا على أن تجرى عمليات الفرز عقب انتهاء تصويت الناخبين ليتم إعلان النتائج بنهاية اليوم.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الإدارة باتحاد الكتاب، اليوم تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في سبتمبر الماضي، بإجراء الانتخابات فى أقرب فرصة ممكنة، بعد تأجيل الانتخابات منذ 2019.

وأقر الحكم بأن النقيب قد دعا لإجراء الانتخابات ثلاث مرات متتالية في خمسة أشهر في مارس، ويونيو، وأغسطس، كما أفاد الحكم أن المحكمة في الدائرة الثانية نفسها أصدرت حكمًا في شهر أغسطس 2020 بإلغاء الانتخابات التي دعا إليها النقيب للمرة الثالثة، والتي كان من المقرر عقدها في شهر أغسطس 2020.

وقد رأت المحكمة فى حكمها الأخير أن الظروف أصبحت مواتية لإجرائها بعد القرار الجديد للسيد رئيس الوزراء فى مايو الماضى 2021.

أبرز المعلومات عن اتحاد الكتاب:

واتحاد كتاب مصر أسسه الأديب يوسف السباعى فى السبعينيات وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس والشاعر أحمد رامى والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكرى أباظة والكاتب أحمد على باكثير والكاتب عبد الحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.

وقد ترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعى، وثروت أباظة، وفاروق خورشيد ومحمد سلماوى بينما يرأسه فى الوقت الحالى الشاعر علاء عبد الهادى.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبد المعطى حجازى، فاروق شوشة، جمال الغيطانى، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبى، محمد البساطى.