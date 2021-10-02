نقابة اتحاد الكتاب تقرر إجراء الانتخابات: لا نية للطعن

قرر مجلس إدارة النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، في اجتماعه الأخير بالإجماع، تنفيذ حكم المحكمة بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة في أقرب فرصة ممكنة، بحسب بيان صادر عن النقابة.

وعُقد الاجتماع في مقر نقابة اتحاد كتاب مصر بالقلعة، إذ وافق المجلس على القرار السابق للنقيب، بامتناعه عن الاستشكال على الحكم، أو الطعن عليه بعد صدوره، لأنه جاء داعمًا للرغبة الأصيلة لجميع أعضاء مجلس النقابة في إجرائها، وهي الانتخابات التي كان رئيس مجلس إدارة النقابة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، قد دعا إليها في مارس من العام الماضي.

فرض حظر التجوال تسبب في تأجيل الانتخابات

وقد تقرر تأجيل الانتخابات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم جدد الدعوة لها في يونيو من العام ذاته، لكنها تأجلت مرة أخرى بسبب فرض حظر التجوال بعد العاصفة التي اجتاحت البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، ثم دعا إليها مرة ثالثة في أغسطس من العام نفسه قبل أن تقرر المحكمة منع إجرائها تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء النافذ بذاته.

وقد رأت المحكمة في حكمها الأخير، أن الظروف أصبحت مواتية لإجرائها بعد القرار الجديد لرئيس الوزراء في مايو الماضي 2021.

أغلبية مطلقة

وقد وافق المجلس بالأغلبية المطلقة «الإجماع مع اعتراض صوتين» على استفتاء القاضي الذي أصدر الحكم حول تجديد الدعوة بشرطها السابق أو توجيه دعوة جديدة، مع الاستفتاء حول مدة عضوية الفائزين، وذلك من خلال دعوى تفسير للحكم منعًا لأية طعون جديدة على قرار المجلس الخاص بإجراء الجمعيتين العموميتين، ومحافظة على المراكز القانونية للمنتخبين بعد إجراء الانتخابات، حماية لمصالح الأعضاء في المعاشات، والرعاية الصحية، واستحقاقاتهم من الدعم، أو صندوق الخير، إلى غير ذلك من حقوق.

يشار إلى أن نقابة كتاب مصر، أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي أنها بصدد إجراء تحديد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن تنفيذًا لقرار المحكمة.