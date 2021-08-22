خلافات واتهامات وحرب بيانات.. حال نقابتي اتحاد الكتاب والفنانين التشكيليين

حرب بيانات وانشقاقات وتبادل اتهامات، بين رئيس نقابة اتحاد الكتاب الدكتور علاء عبدالهادي، والدكتورة صفية القباني، رئيس نقابة الفنانين التشكيليين من جهة، وأعضاء مجلسي الإدارة والجمعية العمومية من جهة أخرى، حيث تطغى أخبار هذه الصراعات، على أي منجز تقدمه أي من النقابتين مؤخرا.

أسباب الصراعات في اتحاد الكتاب

وتتشابه أسباب المشكلات في النقابتين، والمتمثلة بشكل أساسي في رفض عقد أو تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية في أي من النقابتين بحجة التخوف من جائحة كورونا، وهو ما يثير حالة مستمرة من النقد المتبادل.

وصلت الخلافات إلى ساحات القضاء، فيما يخص اتحاد الكتاب، في حين لا زالت الصراعات داخل جدران النقابة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في «الفنانين التشكيليين».

وفي هذا الصدد، أصدر اتحاد الكتاب اليوم، بيانا صحفيا يشرح موقفه من عقد الجمعية العمومية، جاء فيه: أرسل اتحاد الكتاب دعوات لانعقاد الجمعيتين ثلاث مرات متتالية على مدى خمسة أشهر، لكن الظروف القاهرة، منعت انعقادها في المرتين الأولى والثانية، في شهري مارس 2020، ويونيو 2020، بناء على توجيه رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة معًا، وقرار حظر التجوال بسبب كورونا.

وجرى دعوة الجمعية العمومية مرة ثانية، بعد مرور شهر واحد «شهر أبريل»، ليكون انعقاد الجمعية في يوم الجمعة 29 مايو 2020، وتجرى الانتخابات بعدها بأسبوع، يوم الجمعة 5 يونيو 2020، وتأجل انعقاد الجمعيتين بقرار شامل بحظر التجوال من رئيس الوزراء بسبب الخوف على المواطنين من الظروف الجوية، فضلا عن ازدياد حالات الإصابة بالكورونا.

وأضاف بيان الاتحاد: تم دعوة النقيب لانعقاد الجمعيتين العموميتين، من فور سماح الدولة بالاجتماعات، وذلك بعد مرور شهر واحد «يوليو» من الموعد الثاني، لتكون الأولى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، والثانية الخاصة بالانتخابات يوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وبعدها تم رفع دعوى رفعها أحد الأعضاء لوقف انعقاد الجمعيتين.

ويأتي هذا البيان، ردا على الخطوة التي اتخذها 4 من أعضاء مجلس الإدراة والجمعية العمومية، هم «سمير درويش، سعيد عبدالمقصود، أحمد سويلم، محمد عبدالمطلب»، حيث حصل الكتاب الأربعة، على موافقة وزارة الصحة لعقد الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الكتاب.

معلنين أن الوزارة، أفادت بأنها ستحرك فرق الوقاية بالوزارة، ونظيرتها بمديرية الصحة بالقاهرة، لكي تؤمن الاجتماع والانتخابات، لضم هذا الخطاب إلى الدعوى التي صدر فيها حكم الوقف عن الشق المستعجل.

الفنانين التشكيليين: كورونا تمنع عقد الجمعية العمومية

أما فيما يخص نقابة الفنانين التشكيليين، التي يطالب أعضاؤها بعقد جمعية عمومية لعرض مشكلات النقابة، لم تعقد لمرتين سابقتين في أبريل 2020، وأبريل 2021، الانعقاد الأول لم يتم الدعوة إليه بسبب كورونا، فيما لا يتضح سبب عدم الدعوة لعقد الجمعية في المرة الثانية، هذا بخلاف الانشقاقات الحادثة فى مجلس إدارة النقابة حيث استقال وكيل النقابة الدكتور عادل عبدالرحمن، كما قامت الدكتوة ريهام عمران بشكوى لتجميد حسابات النقابة في البنوك.

ومن جانبها قالت الدكتورة صفية القباني رئيس نقابة الفنانين التشكيليين في تصريحات لـ«الوطن»، إنها لا تمانع من الدعوة لعقد الجمعية العمومية لعرض إنجازاتها، لكن ظروف كورونا لا تسمح بعقد جمعية عمومية.