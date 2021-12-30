«هيرميس» تصدر سندات لذراع «الحلول التمويلية» بـ790 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بقيمة إجمالية 790 مليون جنيه.

وتعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه تقريبًا تمثل 47 عقد تأجير.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الشريحة "A" بقيمة 181.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون 9.40%، والشريحة "B" بقيمة 343.7 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون 9.55%، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 264.6 مليون جنيه ومدتها 72 شهر وتصنيفها الائتماني -A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح للصفقة، حيث تواصِل المجموعة المالية هيرميس التوسع في تقديم خدماتها بأسواق ترتيب وإصدار الدين دائمة النمو، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة لعملائنا لتوفير أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم.

واختتم جاد أن المجموعة تستهدف توفير حلول تمويلية متنوعة واستغلال أفضل الفرص بما يخدم خطط النمو التي تتبناها الشركة.

ومن جانبه أكد طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن إتمام هذه الصفقة البارزة يعد بمثابة خطوة هامة لتسريع نمو العمليات التشغيلية للشركة وتعزيز مكانتها في السوق المصري.

وأشار العياط إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في سبيل تأمين مصادر التمويل التي تساهم في توسيع نشاط الشركة عبر زيادة رأس المال، فضلًا عن التوسع بقاعدة العملاء من خلال توفير باقة متنوعة من الحلول المالية الابتكارية.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي بإتمام الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري.

كما أتمت بنجاح المجموعة المالية هيرميس في ذات الشهر الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، بقيمة 322.4 مليون جنيه.وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.