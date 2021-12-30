مصدر: المقاولون العرب ينهي اتفاقه مع محمد عودة لخلافة عماد النحاس

أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اتفاقه مع محمد عودة لتدريب الفريق خلفا لعماد النحاس، الذي أعلن عن استقالته من الإدارة الفنية لذئاب الجبل أمس، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري.

وكشف مصدر مسؤول داخل المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن الاتفاق بين مجلس إدارة المقاولون العرب ومحمد عودة تم، على أن يقود تدريبات الفريق المقبلة، خلال توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا.

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