مصدر: المقاولون العرب ينهي اتفاقه مع محمد عودة لخلافة عماد النحاس
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
05:57 م | الخميس 30 ديسمبر 2021
محمد عودة
أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اتفاقه مع محمد عودة لتدريب الفريق خلفا لعماد النحاس، الذي أعلن عن استقالته من الإدارة الفنية لذئاب الجبل أمس، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري.
وكشف مصدر مسؤول داخل المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن الاتفاق بين مجلس إدارة المقاولون العرب ومحمد عودة تم، على أن يقود تدريبات الفريق المقبلة، خلال توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا.
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